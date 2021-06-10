Kanal İstanbul: Erdoğan’ın ‘hayalim’, İmamoğlu’nun ‘cinayet’ dediği proje

İlk olarak 2011 yılında gündeme gelen Kanal İstanbul projesinin temelinin bu ay sonunda atılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "hayalim" ve Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri" olarak nitelendirdiği bu projenin "iklim dostu bir şehircilik örneği olacağını" öne sürdü.

Ancak muhalefet, bu projeyi bir "cinayet ve ihanet" nitelendiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kanal İstanbul için "cinayet projesi" ifadesini kullanıyor. İmamoğlu, 'Ya Kanal, Ya İstanbul' ifadelerini kullanarak, Kanal İstanbul İşbirliği protokolünden çekilmişti..

HaberTürk televizyonu, projenin temelinin 26 Haziran Cumartesi günü atılacağını bildirdi. Daha önce yapılan açıklamalarda projenin inşaatının yaklaşık altı yıl süreceği belirtilmişti.

Projelendirme sonrası yapım maliyeti 15 milyar dolar, inşaat maliyeti 10 milyar dolar olarak belirlendi.

"Çılgın proje" şeklinde de adlandırılan projeye ilişkin bilinenleri derledik.

Projeyi kim, ne zaman açıkladı?

Kanal İstanbul projesini 27 Nisan 2011'de dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen bir konferansta kamuoyuna açıkladı.