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  4. Kanal İstanbul için ÇED raporuna itirazlar sürüyor: 'Çocuklarım, çevre ve doğa için endişeliyim'

Kanal İstanbul için ÇED raporuna itirazlar sürüyor: 'Çocuklarım, çevre ve doğa için endişeliyim'

27.12.2019 21:05 | Son Güncelleme

İstanbullular projeye yönelik tepkilerini, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı itiraz dilekçesi vererek gösteriyor. İstanbul Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Ataşehir ve Beşiktaş'taki merkezleri önüne gelen kent sakinleri, uzun kuyruklar oluşturdu. Ege Tatlıcı'nın haberi.

Kanal İstanbul için ÇED raporuna itirazlar sürüyor: 'Çocuklarım, çevre ve doğa için endişeliyim'

https://www.youtube.com/watch?v=e9ERKSv9Qx0

Kanal İstanbul projesini eleştiren İstanbullular tepkilerini, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı itiraz dilekçesi vererek gösteriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda tartışma yaratan projenin ÇED raporunun 2 Ocak'a kadar kurum, kuruluş ve vatandaşların görüşüne açıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara rapora itiraz etmeleri çağrısı yaptı. Hem çağrılar hem de itiraz dilekçe örnekleri sosyal medyada yayıldı.

İstanbul Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Ataşehir ve Beşiktaş'taki merkezleri önüne gelen kent sakinleri, uzun kuyruklar oluşturdu.

BBC Türkçe'ye konuşan itiraz dilekçesi sahipleri Kanal İstanbul'a farklı nedenlerle karşı çıkıyor. Öncelikle, projenin İstanbul'a çevresel olarak geri döndürülemez şekilde zarar vereceğini söylüyorlar.

Video-haber: Ege Tatlıcı

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