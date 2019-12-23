Kanal İstanbul İktidarla Muhalefeti Karşı Karşıya Getiriyor

Karadeniz’i, Marmara Denizi’ne bağlayacak İstanbul Boğazı’na alternatif bir su yolu projesi olan Kanal İstanbul’la ilgili iktidar ile muhalefet arasındaki anlaşmazlık devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projenin nihai Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı rapor hakkında, askıda kalacağı 10 gün boyunca görüş, öneril ve itirazlar yapılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Twitter hesabından Bakan Cahit Turhan’ın “İstanbul Boğazı’na alternatif sağlayacak, mal ve can güvenliğinin teminatı olacak. Kanal İstanbul'un güzergahını belirledik. Kimsenin şüphesi olmasın, projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık” şeklindeki sözlerini yayınladı. İmamoğlu: “Bakanlıklarla imzalanan işbirliği protokolünden çekiliyoruz” Ancak Cumhuriyet Halk Partisi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul’un yapılmasına karşı tavrını sürdürüyor. Bugün altı aylık icraatını kamuoyuyla paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükşehir belediyesinin 2018 yılında ulaştırma ve çevre bakanlıkları ile yaptığı protokolü bozduğunu ve 25 Aralık’ta Kanal İstanbul’la ilgili basın toplantısı yapacağını açıkladı.

İmamoğlu, “2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında usule uygun olmayan şekilde imzalanan, imzalatılan işbirliği protokolünden çekiliyoruz. Kararımızı bugünden itibaren yazılı bir şekilde iki bakanlığa da iletildi. Protokol hukuksuzdur. Kanal İstanbul’un birçok detayını açıklayacağım bir toplantı düzenliyorum Çarşamba günü. Hukuksuz protokolü de sizlere açıklayacağız. Kanal İstanbul hakkında çizgi film yapmak çok kolay. Kanalın etrafına 60-70 katlı gökdelen dikmek de kolay. Bütün bunlara 16 milyon insan adına karşı çıkacağız. Ya Kanal ya İstanbul” dedi. “Bahsettikleri şeyin mali raporunu bile bilmiyorlar” İmamoğlu, kendisine “Sen otur, işine bak” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yanıt verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamasına da gelecek olursak açıkçası Kanal İstanbul konusunda yapalım diyenlerin cümlelerini hatırlayalım. Biz de diyoruz ki bizi akılla, bilimle ikna edin. Bahsettikleri şeyin mali raporunu bile bilmiyorlar. Çıktığı günden beri bu süreci titizlikle takip ediyorum. Sorsan, 13 bin sayfalık rapor varmış, kaç tane bilim adamı varmış. Nerede yüzlerce bilim adamı? Aksi takdirde ben dua etmeye devam edeceğim. Bu projeyi savunanlara Allah akıl versin. O kadar çok şey var ki, plan ortada yok, şahıs arazilerinin devri yapılmamışken, kamulaştırma yapılmamışken, İSKİ’nin önünde yatırım öngörülmüş. Bunlar belli değilken neyin ihalesini yapıyorsun, hangi ÇED raporundan bahsediyorsun?” dedi.