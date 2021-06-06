Kanal İstanbul İnşaatı Marmara Denizi’ndeki Müsilajı Nasıl Etkiler?

Son bir aydır Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) zaman içinde yoğunluğunu yitireceğine arttırıyor.

Müsilaj yalnız deniz yüzeyinde bir görüntü kirliliği yaratmakla kalmıyor aynı zamanda deniz dibinde özellikle de Marmara Denizi’nin en zengin canlı varlığının olduğu 25-30 metrede doğal hayatı tahrip ediyor.

Marmara Denizi’nin müsilajdan arındırılması için ulusal ve yerel boyutta çabalar sürüyor.

Kurum: ‘‘Marmara Denizi’mizi kirliliğe, kaderine terk etmeyeceğiz, Marmara’yı kurtaracağız’’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli’nde Marmara Belediyeler Birliği ile bazı sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı toplantı sonrasında Marmara Denizi’ni kurtarmak için ortak bir çaba içine girileceğini açıkladı.

Kurum, ‘‘Hepimiz, ortak bir iradeyle; ‘İstanbul Boğazı’mızı, Marmara Denizi’mizi kirliliğe, kaderine terk etmeyeceğiz, Marmara’yı kurtaracağız’ dedik. Şehirlerimizi, insanımızı etkileyen üç önemli meselemiz var. Bunlar; salgın, deprem ve iklim değişikliği. Bugün konuştuğumuz müsilaj probleminin ana nedeni olan iklim değişikliğiyle mücadelenin yolu ve çözümü; çevre yatırımlarından, yeşil yatırımlardan geçmektedir. İstanbul’umuz, Kocaeli’miz ve tüm kıyı şehirlerimizde, son derece yaygın bir kirlilik yaşıyoruz. Çözüm çok net. 84 milyonun, Marmara Bölgesinde yaşayan 25 milyon vatandaşımızın içini sızlatan o görüntüleri yok etmek. Marmara Denizi’mizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerinde bir vazifedir, bir borçtur. Bir an evvel karasal, tarımsal ve gemi kaynaklı ne kadar farklı kirlilik türü varsa, ne kadar sebep varsa hepsini ortadan kaldırmaktır” dedi.