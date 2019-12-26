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  4. Kanal İstanbul ‘Kamu Başdenetçiliği’ne taşındı

Kanal İstanbul ‘Kamu Başdenetçiliği’ne taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, gündemdeki sıcaklığını koruyan ‘Kanal İstanbul’ projesi ile ilgili bir milletvekilinin kendilerine başvuruda bulunduğunu ve inceleme yapacaklarını kaydetti.Malkoç, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı olduğu “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi” kapsamında Denizli’ye geldi.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, gündemdeki sıcaklığını koruyan ‘Kanal İstanbul’ projesi ile ilgili bir milletvekilinin kendilerine başvuruda bulunduğunu ve inceleme yapacaklarını kaydetti.
Malkoç, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı olduğu “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi” kapsamında Denizli’ye geldi. Gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Malkoç, bir gazetecinin "Kanal İstanbul ile ilgili başvuru oldu mu sizlere" sorusuna yanıt vererek şunları söyledi:
“Kanal İstanbul kararı idari bir karardır. Kurumumuzun alanına gidiyor. Hatta bir milletvekili arkadaşımız Kanal İstanbul ile ilgili geniş bir dilekçe ile bize müracaat etti. Bakacağız, yeni müracaat inceleyeceğiz. Bu müracaat elbette hukuki bir müracaattır. Milletvekili de neticede bir vatandaştır ve bizlere müracaat edebilir. Yeni her türlü konu intikal ediyor bize.”
Malkoç, başvuruyu hangi milletvekilinin yaptığını söylemezken, ayrıca projenin iptali mi yoksa devamı ile ilgili de olup olmadığı konusunda da bilgi vermedi.

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