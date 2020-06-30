HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanal İstanbul'la ilgili yeni gelişme! Güzergahlar belli oldu

Kanal İstanbul'la ilgili yeni gelişme! Güzergahlar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 11:27 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Proje alanını kapsayan, "İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği ile buna uygun olarak hazırlanan imar planlarının 7 etabından 3'ünü onayladı. Ayrıca ulaşım şeması oluşturularak, Kanal İstanbul'un, yapılacak karayolu, metro ve raylı sistemlerle İstanbul merkezine ve şehirler arası yollara bağlanabilmesini sağlayacak güzergahlar da belirlendi.

Kanal İstanbul'la ilgili yeni gelişme! Güzergahlar belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Proje alanını kapsayan, "İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği ile buna uygun olarak hazırlanan imar planlarının 7 etabından 3'ünü onayladı.

Böylece Kanal İstanbul Projesi'nde, Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsayan alanda, konuttan yeşil alana, konut kat sayısından ulaşım güzergahlarına kadar birçok yeni adım belirlendi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kanal İstanbul'un çevresini oluşturan ve 23 Aralık 2019'da onaylanan "Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği, itiraz başvuruları üzerine revize edilerek tekrar askıya çıkarıldı.

BAKAN KURUM 3 ETABI ONAYLADI

Bakan Kurum, 29 Haziran'da "İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" ve buna uygun olarak, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nın 3 etabını onayladı.

Kanal İstanbul Projesi'nin çevresini oluşturan 7 etaplık imar planlarının onaylanan 3 etabı, Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsıyor.

Planların 1. etabı 3 bin 982,6 hektar alan, 2. etabı 3 bin 488,6 hektar alan, 3. etabı ise 5 bin 893 hektar alan olmak üzere toplam 13 bin 364,2 hektar alan yani yaklaşık 133 milyon 640 bin metrekare alandan oluşuyor.

Onaylanan etaplarda söz konusu imar planları kararıyla konut, ticaret, turizm, sosyal donatı, resmi kurum, teknik altyapı kullanım, lojistik tesis ve fuar alanları ile teknoloji geliştirme bölgesi ve büyük yeşil alanlar yapılacak.

Planlar dahilinde ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanların yer aldığı ekolojik koridorlar da oluşturulacak.

Kanal İstanbul Projesi'nde yeşil alanlara ağırlık veren Bakanlık, planlama alanının yaklaşık yüzde 52'sini oluşturan, yaklaşık 60 milyon 663 bin metrekareyi "yeşil alan, yol, sosyal donatı alanları" olarak ayırdı.

YATAY MİMARİ ESAS ALINDI

Yapılan düzenlemeyle konut alanlarında yatay mimari esas alındı. Buna göre konutlar, 0,50 emsal ile yükseklik değeri zemin+3 katı geçemeyecek.

Sosyal donatı alanlarında ise 0,75 ile 1,50 arasında emsal karar getirilerek, yapı yükseklikleri zemin+3, zemin+4 kat olarak inşa edilecek.

Böylece yüksek katlı binaların yapımı, konutlarda ve sosyal donatı alanlarında engellenmiş olacak.

GÜZERGAHLAR BELLİ OLDU

İmar planlarıyla Kanal İstanbul'un ulaşımını da kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldı.

Ulaşım şeması oluşturularak, Kanal İstanbul'un, yapılacak karayolu, metro ve raylı sistemlerle İstanbul merkezine ve şehirler arası yollara bağlanabilmesini sağlayacak güzergahlar belirlendi.

Bu güzergahlar, "Halkalı-İstanbul havalimanı-Gayrettepe raylı sistem hattı, Kuzey Marmara otoyol bağlantı ve güzergahı, Küçükçekmece-Avcılar karayolu geçiş güzergahı, E 5 karayolu bağlantı ve geçiş güzergahı ile TEM otoyol bağlantı ve güzergahı" şeklinde olacak.

Bakanlık, göl ve çevresi ile korunan alanların yoğunlukta olduğu diğer 4 etap için de imar planı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Diyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleriDiyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleri
Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri açıklandı!Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Sayısal Loto çekilişlerinde inanılmaz olay! 3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti

3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

Zorla evlendirilmek istendi! Polis baskınıyla kurtarıldı

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Diyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleri

Diyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleri

Alarma geçilmişti! İzmir'in o mahallesinde vakalarda büyük artış

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Ağzına ve yüzgecine poşet dolanan deniz kaplumbağasını vatandaşlar kurtardı

'Yazıklar olsun' dedirten olay! Böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.