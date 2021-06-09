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Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak?

09.06.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal İstanbul'un yapımının ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verildi. Peki uzunluğu 45 kilometre olacak Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak? İşte detaylar...

Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak?

Vatandaşlar "Kanal İstanbul nereye yapılacak?" , "Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. Kanal İstanbul'un ne zaman yapılmaya başlanacağı belli oldu. İlk ihale 26 Mart 2020'de gerçekleşmişti. Kanal İstanbul’un toplam alanı 26 bin hektar olacak. İşte detaylar...

KANAL İSTANBUL NEREYE YAPILACAK?

Kanal İstanbul'un başlangıç noktası Karadeniz bitiş noktası ise Marmara Denizi olacak. Kanal İstanbul, İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanması tasarlanan bir su yolu projesidir.

Kanal İstanbul projesi 2011'de o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Proje için ilk ihale 26 Mart 2020'de yapıldı.

Kanal İstanbul projesi kapsamında 7 kara yolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demir yolu geçişi, 2 metro geçişi yapılması planlanıyor. Karadeniz kıyısındaki Karaburun’dan başlayıp Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt’tan geçecek ve Marmara’ya Küçükçekmece’den bağlanacak. Toplam alanu 26 bin hektar olacak. 4-5 katlı binalara izin verilecek alanda 500 bin kişilik nüfus hedefleniyor.

Kanal İstanbul’dan kara yolu ve demir yoluyla oluşturulacak güzergahlar ise D-020 kara yolu geçişi, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), TCDD hızlı tren hattı geçişleri, Sazlıbosna kara yolu geçişi, KMO kesim-7 geçişi, TCDD Halkalı-Kapıkule konvansiyonel demir yolu hattı, Mahmutbey-Esenyurt metrosu, TEM otoyolu geçişi, Yenikapı-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu, D-100 kara yolu geçişi olarak hedeflendi.

Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak?

KANAL İSTANBUL'UN TEMELİ NE ZAMAN ATILACAK?

Kanal İstanbul'un temelinin ne zaman atılacağına ilişkin açıklama geldi. Kanal İstanbul'a ilk kazmanın vurulacağı gün 26 Haziran olarak belirtildi.

Bu proje kapsamında 500 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı duyuruldu. 2011'de bu projeden "çılgın proje" olarak bahsedildi. 6 köprü yapılacak ve ilk köprü haziranın sonunda yapılmaya başlanacak.

MALİYETİ 15 MİLYAR DOLAR

Kanal İstanbul projesinin maliyetinin 15 milyar dolar, proje kapsamında yapılacak köprülerin maliyenin ise 1,4 milyar dolar olacağı duyuruldu.


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