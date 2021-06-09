Vatandaşlar "Kanal İstanbul nereye yapılacak?" , "Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. Kanal İstanbul'un ne zaman yapılmaya başlanacağı belli oldu. İlk ihale 26 Mart 2020'de gerçekleşmişti. Kanal İstanbul’un toplam alanı 26 bin hektar olacak. İşte detaylar...

KANAL İSTANBUL NEREYE YAPILACAK?

Kanal İstanbul'un başlangıç noktası Karadeniz bitiş noktası ise Marmara Denizi olacak. Kanal İstanbul, İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanması tasarlanan bir su yolu projesidir.

Kanal İstanbul projesi 2011'de o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Proje için ilk ihale 26 Mart 2020'de yapıldı.

Kanal İstanbul projesi kapsamında 7 kara yolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demir yolu geçişi, 2 metro geçişi yapılması planlanıyor. Karadeniz kıyısındaki Karaburun’dan başlayıp Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt’tan geçecek ve Marmara’ya Küçükçekmece’den bağlanacak. Toplam alanu 26 bin hektar olacak. 4-5 katlı binalara izin verilecek alanda 500 bin kişilik nüfus hedefleniyor.