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Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak? Erdoğan açıkladı!

14.06.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 yılında kamuoyuna duyurulan Kanal İstanbul projesinin temelinin ne zaman atılacağı ile ilgili bilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kanal İstanbul projesinin temel atma törenini paylaştı.

Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak? Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından Kanal İstanbul’un temelinin ne zaman atılacağı belli oldu. “Çılgın Proje” olarak adlandırılan Kanal İstanbul’un nereye yapılacağı ile ilgili açıklamalar da geldi. İşte Kanal İstanbul ile ilgili tüm ayrıntılar…

KANAL İSTANBUL’UN TEMELİ NE ZAMAN ATILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir beklenen Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağı tarihi açıkladı. 26 Haziran Cumartesi günü temel atma töreninin atılacağını belirten Erdoğan’ın, törene katılımı bekleniyor.

Erdoğan açıklamasını şöyle yaptı:

"Haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar. Biz bu eserleri İstanbul'umuza, İstanbullu bütün vatandaşlarımıza kazandırdıkça onların onuru, onların bunlardan inanıyorum ki şevk alacağı bir İstanbul...Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır." ifadelerine yer vermişti Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih ise 26 Haziran olarak bildirildi.

KANAL İSTANBUL NEREYE YAPILACAK?

Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m, suyun derinliği ise 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır. 453 milyon metrekareye kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır.

Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak? Erdoğan açıkladıı

KANAL İSTANBUL PROJESİ HANGİ İLÇELERİ KAPSIYOR?

Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Doğusunu takip eden Kanal Koridorunun yaklaşık 6.149 m'lik kısmı İstanbul, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde; yaklaşık 3.189 m'lik kısmı İstanbul, Avcılar sınırlarında; 6.061 m'lik kısmı ise İstanbul, Başakşehir sınırları içerisinde ve yaklaşık 27.383 m'lik kısmı da İstanbul, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.

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