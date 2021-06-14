Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak? Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından Kanal İstanbul’un temelinin ne zaman atılacağı belli oldu. “Çılgın Proje” olarak adlandırılan Kanal İstanbul’un nereye yapılacağı ile ilgili açıklamalar da geldi. İşte Kanal İstanbul ile ilgili tüm ayrıntılar…

KANAL İSTANBUL’UN TEMELİ NE ZAMAN ATILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir beklenen Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağı tarihi açıkladı. 26 Haziran Cumartesi günü temel atma töreninin atılacağını belirten Erdoğan’ın, törene katılımı bekleniyor.

Erdoğan açıklamasını şöyle yaptı:

"Haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar. Biz bu eserleri İstanbul'umuza, İstanbullu bütün vatandaşlarımıza kazandırdıkça onların onuru, onların bunlardan inanıyorum ki şevk alacağı bir İstanbul...Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır." ifadelerine yer vermişti Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih ise 26 Haziran olarak bildirildi.