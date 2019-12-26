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  4. Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 10:47 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Kanal İstanbul’ projesi ÇED raporuna daha önce sunduğu olumlu görüşünü değiştirmeyen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı. İmamoğlu, Pof. Dr. Alarçin’in yerine, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Erdinçler'i atadı. Prof. Dr. Alarçin, iddiaları doğrularken, daha fazla açıklama yapabilmek için üniversitesinden izin alması gerektiğini söyledi.

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı

‘Kanal İstanbul’ projesi ilgili siyasi tartışmalar sürerken, konunun yansımaları İBB bürokrasisini de etkiledi. Edinilen bilgiye göre, ‘Kanal İstanbul’ projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporuna önceki yönetim zamanında olumlu görüş bildiren Prof. Dr
Alarçin’in, yeni yönetim zamanında görüşünü değiştirmesi istendi. Yeni yönetimin hazırladığı rapora imza atmayan Prof. Dr Alarçin’e, “Sizinle çalışamayacağız” dendi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alarçin, yıl sonuna kadar izne ayrıldı.

ALARÇİN İDDİALARI DOĞRULADI

‘Kanal İstanbul’ projesi nedeniyle görevden alındığı öne sürülen Prof. Dr. Alarçin, iddiaları doğrularken, daha fazla açıklama yapabilmek için üniversitesinden izin alması gerektiğini söyledi.

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2,5 AY SONRA GÖREVDEN ALINDI

İBB’nin yeni yönetiminin, eylül ayında görev süresi dolan Prof. Dr. Alarçin’in, görev süresinin bir yıl uzatılması için Yıldız Teknik Üniversitesi’ne yazı yazdığı da belirtildi. Ancak İBB, görev süresinin bir yıl uzatılmasını istediği Prof. Dr. Alarçin’i, ‘Kanal İstanbul’
konusundaki görüşünü değiştirmediği için 2,5 ay sonra görevden aldı.

ALARÇİN'İN YERİNE AYŞEN ERDİNÇLER ATANDI

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na Prof. Dr. Fuat Alarçin’in yerine, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Erdinçler’i atadı.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
diktatör millete hizmetin önünü engelliypr
YORGO EKO İSTEDİĞİN YALANI SÖYLETEMEYİNCE KENDİNE KRALİÇENİN HİZMETKARLARINDAN BİR PALYAÇO ATAMIŞ
Tam yerinde bir karardır.
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