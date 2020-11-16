HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanal İstanbul Projesi için referandum önerisi

Kanal İstanbul Projesi için referandum önerisi

16.11.2020 14:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kanal İstanbul Projesi için referandum önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Açık çağrımızdır, Kanal İstanbul Projesi için İstanbul halkının hakemliğine başvurulmalı, referanduma gidilmelidir. Sandıktan çıkacak sonuca herkes saygı duymalıdır." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul Projesi'ni eleştiren, "Ya Kanal Ya İstanbul" ve "Kanal İstanbul'a Kimin İhtiyacı Var" afişleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kanal İstanbul'un ortak aklı yansıtan bir devlet projesi olmadığını savunan Torun, şunları kaydetti:

"Bu proje, İstanbul'un doğasında ve su kaynaklarında büyük tahribata neden olacaktır. Bunu biz değil, uzmanlar ifade etmektedir. Yine bu projenin hayata geçmesi halinde, zaten zor durumda olan yoksul halkımızın milyarlarca lirası, resmen kanala atılacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yaptığı araştırmaya göre, İstanbul halkının yüzde 64'ü de zaten bu projeye karşıdır. Bütün bunlar ortadayken, siyasal iktidar maalesef sadece küçük bir çevreye rant dağıtma motivasyonuyla hareket etmektedir. Açık çağrımızdır, Kanal İstanbul Projesi için İstanbul halkının hakemliğine başvurulmalı, referanduma gidilmelidir. Sandıktan çıkacak sonuca herkes saygı duymalıdır. Ekrem İmamoğlu da CHP de İstanbul halkı da bu rant projesinin değil, milletin yanındadır."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Deniz suyu çekildiİstanbul'da tedirgin eden görüntü! Deniz suyu çekildi
Ara tatilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?Ara tatilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Koronavirüsü yenen Bakan Soylu: Kimse kendine çok fazla güvenmesin

Koronavirüsü yenen Bakan Soylu: 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama...

Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Deniz suyu çekildi

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Deniz suyu çekildi

Hastanede intihar etmişti! Yakınları adli tıp görevlilerine saldırdı

İntihar etmişti! Yakınları adli tıp görevlilerine saldırdı

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Eski tip radyonun içine saklamışlar

Eski tip radyonun içine saklamışlar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.