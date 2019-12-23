HABER

Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:13 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED), halkın görüş ve önerilerini almak üzere Bakanlık ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 10 gün boyunca görüşe sunulacak

Kanal İstanbul Projesinin, son şekli verilen ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunup kabul edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kanal İstanbul'un ÇED raporunun incelemesi, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından tamamlandı.

ÇED Raporu'nun son halini değerlendiren İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, raporu yeterli bulup kabul etti. ÇED Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarla halktan gelen görüşler ışığında Bakanlık, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilecek.

'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi 'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi
Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (3)Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (3)
Ordu şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtıOrdu şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da dehşet anları! Eşini dövüp, kızı ile kendisini eve kilitledi

Eşini dövüp evden attı, kızıyla kendini içeri kilitledi!

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.