Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklama: Felaketin boyutlarını görebiliyor musunuz?

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Yıldırım son durumu merak edilen Kanal İstanbul projesiyle ilgili soruyu da yanıtladı.

"MİLLİ GÜVENLİĞİ İLGİLENDİREN BİR PROJE"



Yıldırım, bu projenin milli güvenliği ilgilendiren bir proje olduğunu dile getirerek, "Bunu bazen çarpıtıyorlar, 'rant projesi' diyorlar. Boğazdan her yıl 140 milyon ton petrol taşıması yapılıyor. 12 bin gemi. Bir tanesinin başına bir çarpışma olsa, oluşacak felaketin boyutlarını görebiliyor musunuz? Kanal İstanbul, bir çözümdür, ikinci bir su yoludur ve Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir. O bakımdan bu proje hayati öneme sahip ve mutlaka gerçekleşecektir."



