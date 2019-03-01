HABER

Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklama: Felaketin boyutlarını görebiliyor musunuz?

SEÇİM HABERLERİ  | 01.03.2019 07:28 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, dün Kanal D'de katıldığı televizyon programında, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım Kanal İstanbul projesi için, 'Milli güvenliğimizi ilgilendiren bir proje' dedi.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Yıldırım son durumu merak edilen Kanal İstanbul projesiyle ilgili soruyu da yanıtladı.

"MİLLİ GÜVENLİĞİ İLGİLENDİREN BİR PROJE"

Yıldırım, bu projenin milli güvenliği ilgilendiren bir proje olduğunu dile getirerek, "Bunu bazen çarpıtıyorlar, 'rant projesi' diyorlar. Boğazdan her yıl 140 milyon ton petrol taşıması yapılıyor. 12 bin gemi. Bir tanesinin başına bir çarpışma olsa, oluşacak felaketin boyutlarını görebiliyor musunuz? Kanal İstanbul, bir çözümdür, ikinci bir su yoludur ve Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir. O bakımdan bu proje hayati öneme sahip ve mutlaka gerçekleşecektir."

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İYİ Parti'li isim adaylıktan çekildiİYİ Parti'li isim adaylıktan çekildi
CHP'ye kötü haber! YSK adaylığını düşürdüCHP'ye kötü haber! YSK adaylığını düşürdü
Anahtar Kelimeler:
Kanal İstanbul binali yıldırım ak parti

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Gerilimi tırmandıracak karar: Devam edeceğiz!

Gerilimi tırmandıracak karar: Devam edeceğiz!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Diğer Haberler
İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekildi

İYİ Parti'li isim adaylıktan çekildi

CHP Balçova'da Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı düşürüldü

CHP'ye kötü haber! YSK adaylığını düşürdü

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Mersin'de İYİ Parti'den sonra HDP'ye de kötü haber! Alaeddin Erdoğan aday olamayacak

Mersin'de İYİ Parti'den sonra HDP'ye de kötü haber!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan anket açıklaması

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.