Kanal İstanbul Tartışması Yeniden Alevleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün İstanbul’daki AKP Kongresi’nde ‘‘Onlara rağmen, inadına Kanal İstanbul’u yapacağız’’ açıklaması son birkaç aydır gündemin üst sıralarından düşen Kanal İstanbul tartışmasını yeniden alevlendirdi. 2019 yerel seçimleri öncesindeki kampanya döneminden bu yana Erdoğan’ın projesine karşı çıkan ve seçildikten sonra Kanal İstanbul’u ‘‘İstanbul’a en büyük ihanet’’ olarak gören İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada İstanbul’u dönüşü olmayan bir yola sokmayacağını söyledi. İmamoğlu: ‘‘İstanbul’la inatlaşılmaz, İstanbul, 1'den büyüktür’’ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Birleşmiş Milletler’in yapısına eleştirisini ‘‘dünya beşten büyüktür’’ diyerek formüle eden Cumhurbaşkanı’na da ‘‘İstanbul birden büyüktür’’ göndermesinde bulundu. İmamoğlu, ‘‘İstanbul'da; kanalmış, vesaireymiş başka gündemler yaratmak…Ben, buna alet olmayacağım. Halbuki bugün, şehitlerimizin acısı var. Yoksulluk var, işsizlik var. Türkiye tarihinde ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var. İnsanlar, can mücadelesi veriyor. Bunlar varken, beni, açıkçası tıka basa dolu kongre salonlarında söylenenler, bu şekilde gündem dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor. İstanbul'un gündemi başka. İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere, ben, 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul'la inatlaşılmaz. ‘İlla inatlaşacağım' diyenlere de açıkçası ben, ‘İstanbul, burada' diyorum. Ama unutulmasın, İstanbul, bir şeyi kanıtlamıştır; İstanbul, 1'den büyüktür. Nokta” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Sen inat edip Kanal İstanbul’u yapacağına inat edip işsizlere, esnafa çare olsana’’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘‘İnadına Kanal İstanbul’u yapacağız’’ sözlerine bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Dün Aksaray’da esnafla biraraya gelen CHP lideri, ‘‘Hangi inat Allah aşkına? Senin inadın dolayısıyla 128 milyar dolar yok oldu. Senin inadın dolayısıyla 10 milyondan fazla işsiz var bu ülkede. Senin inadın dolayısıyla esnaf bugün kan ağlıyor. Sen oturuyorsun, partinin kongrelerini yapıyorsun. Sosyal mesafe sıfır, lebalep dolu. Esnafa gelince ‘Aman ha, Covid gelir?’ Kimin yüzünden? Bir inat yüzünden. Sen inat edip Kanal İstanbul’u yapacağına inat edip işsizlere, esnafa çare olsana’’ diye konuştu. Erdoğan’dan İmamoğlu’na: ‘‘Sen şu çöp dağlarını temizlesene’’ Muhalefetten gelen tepkiler bugün cuma namazını İstanbul’da Büyük Selimiye Camii’sinde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruldu. CHP’yi Kadıköy’de başlayıp bittikten sonra Maltepe ve Beşiktaş’ta devam eden grevlerin neden olduğu çöplerle ilgili olarak eleştiren Erdoğan, Kanal İstanbul projelerinin alternatifli olarak hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Şu anda başta çevre şehircilik olsun, ulaştırma bakanlığımız olsun, her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Ne bundan ana muhalefet anlar ne bundan büyükşehir belediyesi anlar. Bu proje benim belediye başkanlığım dönemine dayanan bir projedir. Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. Ülkemizde bir şeyler yapmak istiyoruz. Boğaz’ın ne tür tehditler altında olduğunu İstanbul’da yaşayan benim halkım zaten gayet iyi biliyor… Sen çöpleri niye kaldırmıyorsun? Tankerlerin yalılara bindirmesi olayları biliyoruz. Bu ana muhalefet hep ‘yaptırmayız, istemezük’. Ne yaptınız ki? Hiçbir şeyleri yok. Şurada bir sel afeti oldu İzmir’de. Ne hale geldi biliyorsunuz? İstanbul’un ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. İstanbul’da çöp dağları benim belediyeyi devraldığım dönemde olduğu gibi yükseliyor. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler niye temizlenmiyor? Bu çöpleri niye kaldırmıyor? İstanbul eski Türkiye özlemine mi dönecek… İstanbul’a güzellik kazandıracağız bizim projemiz hazırdır alternatifleri ile hazırdır’’ dedi.