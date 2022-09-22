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Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün ayakları yükselmeye başladı! İşte Sazlıdere Köprüsünün inşaatında son durum

22.09.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz yıl temelleri atılan Kanal İstanbul için Sazlıdere’den geçiş sağlayacak ilk köprünün ayakları yükselmeye başladı. İnşaat sürecinin tamamlanmasıyla birlikte köprünün yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak.

Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün ayakları yükselmeye başladı! İşte Sazlıdere Köprüsünün inşaatında son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çılgın' proje olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesi yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Geçen sene temelleri atılan Kanal İstanbul için Sazlıdere’den geçiş sağlayacak ilk köprünün ayakları yükselmeye başladı.

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ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İstanbul için çılgın proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için Sazlıdere’den geçiş sağlayacak ilk köprünün çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Haziran 2021 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen Kanal İstanbul projesinin çalışmalarında sona yaklaşıldı. Havadan çekilen görüntülerde inşaat alanında çalışmaların hız kesmeden devam ettiği görüldü.

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UZUNLUĞU BİN 618 METRE OLACAK

İnşaat alanında ise köprünün yaklaşım viyadüklerinin ayaklarını tamamlaması için vinçler kuruldu. Projenin tamamlanmasıyla köprü yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2 yönde 4 şeritli hizmet verecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre, "Diamond" geometrisi ile tasarlanan kuleleri, 196 metre yüksekliğe ulaşacak. Köprünün en yüksek kuleleri tasarımıyla da dikkat çekiyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul sazlıdere
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