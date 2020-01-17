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  4. Kanal İstanbul video serisi 1. bölüm: Kanal İstanbul nedir?

Kanal İstanbul video serisi 1. bölüm: Kanal İstanbul nedir?

17.01.2020 20:51 | Son Güncelleme

BBC Türkçe'nin Kanal İstanbul'la ilgili video serisinin ilk bölümünde geçmişten bugüne İstanbul'a suni bir kanal kurma fikrinin gelişimi ele aınıyor ve genel hatlarıyla Kanal İstanbul projesinin tam olarak ne olduğu aktarılıyor. Önümüzdeki bölümlerde proje; çevre, ekonomi ve uluslararası hukuk başlıkları üzerinden ele alınacak.

Kanal İstanbul video serisi 1. bölüm: Kanal İstanbul nedir?

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, 2011 yılından beri gündemde olan Kanal İstanbul projesini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Son olarak hükümet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kanal İstanbul'a yönelik hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu onaylamasıyla, bu yönde bir adım daha atmış oldu.

Diğer yandan projeye yönelik tepkiler de artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de projeye karşı çalışmalar yürütüyor.

Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En büyük hayalim" dediği, karşı çıkanların ise "İstanbul'a ihanet" olarak gördüğü bir proje.

BBC Türkçe'nin Kanal İstanbul'la ilgili hazırladığı video serisi, bu tartışmalı projeyi farklı yönleriyle ele alacak.

Serinin bu ilk bölümünde geçmişten bugüne İstanbul'a suni bir kanal kurma fikrinin gelişimi aktarılıyor ve genel hatlarıyla Kanal İstanbul projesinin tam olarak ne olduğu anlatılıyor.

Önümüzdeki bölümlerde ise proje; çevre, ekonomi ve uluslararası hukuk başlıkları üzerinden ele alınacak.

Haber-Video: Mahmut Hamsici, Ege Tatlıcı

Grafik tasarım: Mesut Ersöz

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