Kanal İstanbul video serisi 1. bölüm: Kanal İstanbul nedir?
Kanal İstanbul video serisi 1. bölüm: Kanal İstanbul nedir?
17.01.2020 20:51 |
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BBC Türkçe'nin Kanal İstanbul'la ilgili video serisinin ilk bölümünde geçmişten bugüne İstanbul'a suni bir kanal kurma fikrinin gelişimi ele aınıyor ve genel hatlarıyla Kanal İstanbul projesinin tam olarak ne olduğu aktarılıyor. Önümüzdeki bölümlerde proje; çevre, ekonomi ve uluslararası hukuk başlıkları üzerinden ele alınacak.
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