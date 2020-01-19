‘Kanal İstanbul Yapılırsa Marmara Denizi Ölür’

Kanal İstanbul’un Montrö Sözleşmesi ile ilişkisi, finansal tablosu, İstanbul Boğazı’ndaki gemi geçişine olacak etkisi çokça tartışıldı.

Ancak Karadeniz ve Marmara Denizi’ni birbirine bağlayacak su yolunun hem denizlere olası etkileri hem de şehirde yaratacağı meteorolojik değişikler büyük ölçüde gölgede kalmış gibi.

ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nde görev yaptığı dönemlerde İstanbul Boğazı’nda birçok araştırma gerçekleştirmiş, Karadeniz’de birçok araştırma projesi yönetmiş olan Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Saydam, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunun kendisinden beklenen bilimsellik düzeyinin uzağında kaldığı iddiasında.

Prof. Saydam: ‘‘Marmara astımlı doğan çocuk, Kanal İstanbul ÇED raporu hilkat garibesi’’

VOA Türkçe’nin konuştuğu Prof. Saydam, ‘‘Bu rapor deniz bilimi açısından bir felaket. Rapor hazırlanırken bir tane deniz bilimciden görüş alınmamış. O yüzden de denizin d’si yok. O kadar hilkat garibesi. Bu raporu hazırlayanlar ya deniz biliminden hiç anlamıyor. Anlıyorlarsa daha da felaket. Bakın benim Marmara’da 15 sene ömrüm geçti. Ben Boğaz’ın altını al bayrak kırmızı rengine boyayan ekibin ya başıydım ya üyesiydim. Daha sonra Tübitak başkan yardımcılığı yaptım. Deniz araştırma koordinatörlüğü yaptım. Benim bilgim dışında buralarda yapılan bir çalışma yok. Marmara’yı astımlı doğan çocuk olarak tarif ederim. Bu çocuk, doğuştan oksijen eksikliği çekiyor’’ dedi.