"Kanal İstanbul'a yatırımcılardan çok fazla ilgi var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul ihalesine, yurt içindeki ve dışındaki yatırımcılardan çok fazla ilgi var, inşallah ihaleye çıktığımızda da aynı ilgiyi gösterirler." dedi.

Turhan, Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK), bakanlığın "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri"ne ilişkin, düzenlenen basın toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi fizibilitesini bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Turhan, şu ana kadar ihtiyaç analizi ve stratejik plan raporları, kavramsal tasarımın bitirildiğini ve bundan sonraki süreçte de ayrıntılı tasarım, mimari proje ve uygulama projesi hazırlık süreçlerinin devam edeceğini söyledi. Gölbaşı bölgesinde tahsis edilen arazinin imar çalışmalarının devam ettiğini aktaran Turhan, "Veri merkezine önem veriyoruz. 2 bin 500 metrekarelik BTK veri merkezini beyaz alanlı olarak bu yıl içinde hizmete alacağız." diye konuştu.

Turhan, yatırımlarda daralma düşünmediklerini vurguladı. Başlattıkları projeler hakkında bilgi veren Turhan, "Karayollarında doğu batı aksında hemen hemen projelerimizi önemli ölçüde tamamladık. Kuzey güney aksında 2 bölgemizin özellikle kuzey ve güney bölgesi malum dağlık... Şimdi buraları viyadük ve tünellerle geçmeye çalışıyoruz. Bunlar yüksek maliyetli ve inşaat süresi uzun olan yerler. Bu yatırımlarla çok fazla hedef büyütüp cepheyi dağıtmadan, mevcut devam eden işlerimizi en kısa sürede hizmete alıp, kaynaklarımızı bir an önce hizmete dönüştürme niyetindeyiz. Planlama teşkilatıyla icracı bakanlıklar olarak böyle bir karar aldık." ifadesini kullandı.