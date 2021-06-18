“Kanal İstanbul'un Maliyeti Değil Rantının Peşindeler’’

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde ilk temelinin atılacağını söylediği Kanal İstanbul Projesi’nin maliyetinin dahi net olarak açıklanmadığını belirterek “Onlar projenin maliyetinin değil rantının peşindeler. Biz iktidara geldiğimizde hiçbir şirketin parasını ödemeyeceğiz” diye projeyi yapan şirketleri uyardı.

CHP’nin üç gün sürecek olan ve 11 büyükşehir, 191 il ve ilçe belediye başkanın katılacağı Belediye Başkanları Buluşması toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Torun, sözlerine önceki gün HDP İzmir İl Binası’na yönelik saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden Deniz Poyraz için başsağlığı dileyerek başladı.

‘Bu proje İstanbul’a yeni bir ihanet projesidir’

“Ucube” diye nitelendirdiği Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili iktidar kanadından yapılan açıklamaları üzülerek izlediğini belirten Torun, “Bu ucube projeyi savunabilmek için akla mantığa sığmayacak açıklamalar yapıyorlar. Kanal İstanbul müsilajı bitirecek diyecek kadar aciz hale geldiler. Bizim belediyelerimiz vatandaşımız için çalışırken merkezi yönetim hayali projelerin peşinden gidiyorlar. Milletle inatlaşmaktan vazgeçmiyorlar. Millet ekmek derdine düşmüşken onlar Kanal İstanbul sevdasında ısrar ediyorlar. Şunun altını çizmek isterim. Bu proje İstanbul’a yeni bir ihanet projesidir” diye konuştu.