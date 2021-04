"Kanal İstanbul’un Montrö ile gündeme getirilmesi manidar"

Erdoğan, "Şu an itibarıyla da Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımı atıp ve sahiplendirme, sahiplendirmeyle de birlikte bu adımı atıp temeli atacağız ve bu temelle birlikte de ilk köprünün yapımına başlayacağız. Çünkü bu köprülerle birlikte bir defa kanalın her iki yanından sürecin başlaması önem arz ediyor, bunları devam ettireceğiz" demişti.

İSKİ’nin mevcut yıllık yatırımlarının "3,5 milyar civarında" olduğuna değinen İmamoğlu, bu nedenle İSKİ’nin başka bir yatırım yapmadan "10 yıl boyunca sadece Kanalla ilgili yatırım yapması" gerekeceğini söyledi.

Türkiye’deki son ekonomik gelişmelere de değinen İmamoğlu, projenin finansmanıyla ilgili soruları da yanıtladı.

"Kısa çalışma ödeneğini bile iptal eden bir hükümetin bir projeye yüz milyarlarca lira aktarabileceğini aklım almıyor" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Başka bir kaynağı varsa ülkemizin bunu bilmek isteriz. Başka bir niyet varsa, başka bir hazırlık varsa an ve an süreci takip ediyoruz. Onlar ne kadar inatla bu işi yapacağız diyorsa, biz de toplum lehine inatla o kaynağı nereden bulacaklar, nasıl yapacaklar her yolu takip etmekte ısrarcıyız" dedi.

"Küresel ve yerli sermayenin bu işe gireceğini veyahut da konsorsiyum olarak sadece Türkiye’den bu işi yürüteceklerin olabileceğini" belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "dış kredi veya tamamıyla içeriden bu işi yapmak suretiyle adımı atmanın da söz konusu olabileceğini" ifade etmişti.