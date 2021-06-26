Kanal İstanbul’un Temeli Atıldı mı?

Bugün temeli atılan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin Sazlıdere Barajı üzerindeki bağlantı yolu, Türkiye’nin 11 yıldır gündeminde bulunan “çılgın proje” Kanal İstanbul’un ilk ayağı mı?

Temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göre, bu köprü Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsü.

Cumhurbaşkanı altı yıl içinde tamamlanmaması hedeflenen Kanal İstanbul’un 15 milyar dolara mal olacağını vurgularken “devletin kasasından kesesinden 5 kuruş” çıkmayacağının da altını çizdi.

Erdoğan: “Kanal İstanbul'a, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz”

“İç ve dış badireler” nedeniyle temel atma töreninin geciktiğini söyleyen Erdoğan, Kanal İstanbul’un Türkiye’nin en büyük kentinin geleceğini kurtaracak proje olduğunu ileri sürdü.

Erdoğan, “Yapılan projeksiyonlar 2050'de Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. Hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli geçiş kapasitesi 25 bindir. Müsilaj (deniz salyası) ile ilgili bakın, Marmara ne durumda? Felaket değil mi? Boğaz'ı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre, trafiği karşılamak için yeni kanal inşası düşüncesini gündeme getirdik. Kanal İstanbul'a, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Amacımız, her şeyden önce İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır” dedi.

15 milyar dolara mal olacak Kanal İstanbul’un altı yılda tamamlanması hedefleniyor

Projeyle ilgili de bilgi veren Erdoğan, kanalın uzunluğunun 45 kilometre, en dar yerinin 275 metre, derinliğinin 21 metre olduğunu belirtirken 275 metre uzunluğundaki petrol tankerleri ile 350 metre uzunluğundaki konteyner gemilerinin geçebileceği kanaldaki trafiğin İstanbul Boğazı’na göre 13 kat daha güvenli olduğunu savundu.

En büyük eleştirilerden biri Kanal İstanbul’un etrafında yeni bir şehir yaratacak bir gayrimenkul projesi olarak tasarlandığı yönündeki iddiaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanalın iki yanında 500 bin kişinin yaşayacağı çevreci bir şehir kurulacağını savundu.

Erdoğan’dan “Kanal İstanbul’a girecek şirketlere para ödemeyeceğiz” diyen CHP liderine “söke söke alırlar” yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs’ta T24’te katıldığı yayında “Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz, bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür”, 8 Haziran’da ise Fox TV’de “İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul projesini durduracağız. Şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz” sözleriyle olası yatırımcıları uyaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı, “Yatırımcıları, bankaları tehdit ediyorlar, hızlarını alamayıp projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir! Devletlerde devamlılık esastır, bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok. Bankalara ödeme yapmazmış” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan “bize sökmez” çıkışı

CHP lideri ise Erdoğan’a twitter hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da ‘Türkiye’den paranızı söke söke alırsınız' demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…” dedi.

“Köprü yapılmak zorundaydı” diyen İmamoğlu’ndan törene “siyasi şov” tanımlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bugün temeli atılan köprünün Kanal İstanbul’la ilgisi olmadığını savunuyor.

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, “Kanal İstanbul’un temeli” gibi sunulan otoyol ihalesinin 30 Haziran 2006’da yapıldığını, adının Kuzey Marmara Otoyolu 8. kısım olduğunu, yapımın 3 yıl süreceğini, 17 yıl boyunca yıllık işletme gelir garantisinin de 100 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Dün Fox TV’de bir programa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumartesi atılacak temel Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında yapılması zorunlu olan köprü. 3. Köprü bağlantı yolunun batı kesimi ile bağını güçlendirecek. Mahmutbey trafiğini de hafifletecek gerekli bir köprüdür. Otoyol da planlara 2006'da işleniyor. Daha ortada Kanal İstanbul fikri bile ortada yokken. Siyasi şov, birilerine yaranmak için bu tören düzenleniyor. Belki cumhurbaşkanının haberi yok ben bilgilendirme görevimi yerine getiriyorum” dedi.

“Bu kanal, Marmara Denizi'nin bitişi demektir”

Ya Kanal Ya İstanbul sloganıyla Kanal İstanbul’a karşı olduğunu başkanlığa seçildiği ilk günden beri ortaya koyan İmamoğlu, bu projenin İstanbul için felaket olacağı düşüncesinde ısrarcı.

“Kanal Marmara'ya 47 milyon kişi eşdeğerinde organik madde boşaltacak. Hem de Marmara denizinin en hassas yerine, Küçükçekmece ve civarındaki sahile yüzeyden boşaltacak. İstanbul nüfusunun 3, tüm Marmara kıyısındaki nüfusunun 2 katı organik madde Marmara'ya akar. Bu kanal, Marmara Denizi'nin bitişi demektir. Alınan önlem ve yapılan çalışmalar anlamsız kalacaktır.”

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu: “Hala davalar sürüyor, Kanal İstanbul için bilirkişi heyeti oluşturamıyorsunuz”

Kanal İstanbul’un inşasına sık sık düzenledikleri eylemlerle karşı çıkan Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu bugün de Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda “çılgın proje”yi protesto etti.

“Kanal talandır”, “ya kanal ya Marmara” dövizleri taşıyan grup, “sana kalan yaptırmayacağız” ve “kanalı değil yaşamı savun” şeklinde slogan attı.

Eylemde konuşan Rüya Kurtuluş, Özgür “İhalesi yapılmamış bir kanala başlıyoruz, deniliyor. Hala mahkemede davalar sürüyor. Kanal İstanbul için bilirkişi heyeti oluşturamıyorsunuz, istediğiniz raporu yazacak bilim insanı bulamıyorsunuz. Bilim insanları televizyona çıkıp ‘Kanal, İstanbul’un ölüm fermanıdır’ diyor. Bir suç işliyorsunuz” dedi.

