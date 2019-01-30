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Kanal kazısı sırasında kaya mezarı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 08:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iş makinesiyle yapılan kanal kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarı bulundu.

Bozova’ya bağlı Dutluca Mahallesi’nde iş makinesiyle kanal kazısı yapılırken, kaya mezarı bulundu.

Kanal kazısında Roma dönemine ait kaya mezarı bulundu

İşçiler ve mahalle sakinleri, içinde kemiklerinden bulunduğu mezarı fark edince durumu jandarma ve Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü'ne bildirdi.
İş makinesi yardımıyla girişi genişletildikten sonra kaya mezarına giren görevliler, 180 santim uzunluğunda, 65 santim genişliğindeki bölümde insan iskeletinin bulunduğu 3 mezar buldu.
Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarıyla ilgili kesin verilerin, kurtarma kazısı çalışmalarının tamamlanması ile ortaya çıkacağı bildirildi.
Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından kanal çalışmasının durdurulduğu, bölgenin durumuyla ilgili hazırlanacak raporun ardından karar verileceği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaya mezarı

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