Kanal kazısı sırasında kaya mezarı bulundu

İşçiler ve mahalle sakinleri, içinde kemiklerinden bulunduğu mezarı fark edince durumu jandarma ve Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarıyla ilgili kesin verilerin, kurtarma kazısı çalışmalarının tamamlanması ile ortaya çıkacağı bildirildi.