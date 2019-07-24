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Kanala devrilen otomobilden yara almadan kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 22:36 | Son Güncelleme

Kanala devrilen otomobilden yara almadan kurtuldular

Aydın'ın Didim ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kadın ile 4 yaşındaki oğlu, kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Latife Terziler yönetimindeki 35 KD 0757 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Betonköprü Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan anne ve 4 yaşındaki oğlu, kazadan yara almadan kurtuldu.

Çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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