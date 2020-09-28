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Kanala düşen buzağı itfaiye ve vatandaşların çabasıyla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 08:54 | Son Güncelleme

Düzce’de merada otlayan buzağı, meranın yanında bulunan kanala düştü.

Düzce’de merada otlayan buzağı, meranın yanında bulunan kanala düştü. Kanalda korkuya kapılan hayvanı itfaiye ve vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Buzağı itfaiye aracındaki vinç ile kanaldan kurtarıldı.
Düzce’nin Beyköy Beldesi yolu üzerinde Mehmet Zengin isimli vatandaş, buzağısını öğlen saatlerinde meraya otlamaya bıraktı. Buzağısını almak için tekrar meraya dönen Zengin, merada olmadığını fark etti. Bunun üzerine aramaya başlayan Mehmet Zengin, buzağının meranın yanından geçen kanalda olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlarla birlikte buzağısını kanaldan çıkartmak için yoğun çaba harcayan Zengin ve vatandaşlar başarılı olamayınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Meraya gelen itfaiye ekipleri kanala girerek vatandaşlarla birlikte buzağıyı kurtarmaya çalıştı. Ancak buzağı, korku ile kanalda kaçmaya başlayınca buzağıyı sakinleştirmek kolay olmadı. Buzağıyı sakinleştirmek için uzun süre çaba harcayan vatandaşlar ve itfaiye eri, buzağıyı sakinleştirdikten sonra itfaiye aracındaki vince bağlayarak düştüğü kanaldan çıkarttılar. Ancak bu defa da buzağı vincin ucunda yukarı çıkarken korku ile çırpınınca düşme tehlikesi geçirdi. Korkusuna rağmen buzağı düştüğü kanaldan çıkartılarak sahiplerine teslim edildi.
Buzağısına kavuşan Mehmet Zengin’in eşi dizleri üzerinde buzağısını bir süre sevdi. Ardından Mehmet Zengin ve vatandaşlar, boynuna ip bağladıkları buzağı ile evlerine döndüler.

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