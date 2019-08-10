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Kanala düşen çalışanını kurtarmak için suya atladı: 1 ölü, 1 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 08:27 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın Germencik ilçesinde, alkol şişesini kanala atarken, ayağı kayıp düşen su tesisatçısı Salih Arıkan (27) ile onu kurtarmak için suya atlayan ustası Zafer Bartın (40) kayboldu.

Kanala düşen çalışanını kurtarmak için suya atladı: 1 ölü, 1 kayıp

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Germencik ilçesinde, alkol şişesini kanala atarken, ayağı kayıp düşen su tesisatçısı Salih Arıkan (27) ile onu kurtarmak için suya atlayan ustası Zafer Bartın (40) kayboldu. Arıkan’ın cesedine ulaşılırken, Zafer Bartın’ı arama çalışmaları sürüyor.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi DSİ Sulama kanalında meydana geldi. Su tesisatçısı Salih Arıkan, yanında çalıştığı Zafer Bartın ile birlikte alkol alırken, alkol şişesini kanala atmak istedi. Bu sırada ayağı kayan Salih Arıkan, kanala düştü. Arıkan’ın suda sürüklendiği gören Zafer Bartın da onu kurtarmak için peşinden kanala atladı. Ancak Arıkan ve Bartın, suda kayboldu.
Bu sırada olay yerinde olan Arıkan'ın annesi Müşerref Arıkan, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DSİ tarafından suyun debisi düşürüldü. Yapılan aramalarda, Salih Arıkan’ın cansız bedeni bulundu, Bartın'ı arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

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