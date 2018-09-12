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Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde Mustafa Özkan'a ait inek sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla ineği vinçle kanaldan çıkarttı.

İneğini teslim alan Özkan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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adana inek itfaiye kurtarma sulama kanalı

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