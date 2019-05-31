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Kanala düşen kamyonetin sürücüsünü belediye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 23:48 | Son Güncelleme

Kanala düşen kamyonetin sürücüsünü belediye ekipleri kurtardı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü Büyükşehir Belediyesinin Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alihocalı Mahallesi'nde Fuat Ş'nin kullandığı 38 AT 730 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sulama kanalına düştü.

Kendi imkanlarıyla kamyonetin üzerine çıkan sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri, Fuat Ş'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sürücü daha sonra ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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