Kanala düşen müdür yardımcısının cesedine 4 gündür ulaşılamıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan müdür yardımcısı 4 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamadı.
22 Ocak tarihinde 15 yaşındaki eski öğrencisiyle birlikte piknik yapmak için gittiği Kulak Mahallesi’nde sulama kanalına düşerek kaybolan Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı’yı arama çalışmaları sürüyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin 4 günden bu yana bölgede yaptığı çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, arama çalışmalarından henüz sonuç alamadıklarını, suyun çok çamurlu ve bulanık, ayrıca debisinin çok yüksek olduğunu belirterek, arama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
7 aylık kabus: Hayatımız karardı!
CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum