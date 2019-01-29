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Kanala düşen müdür yardımcısının cesedine 4 gündür ulaşılamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 09:02 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan müdür yardımcısı 4 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamadı.22 Ocak tarihinde 15 yaşındaki eski öğrencisiyle birlikte piknik yapmak için gittiği Kulak Mahallesi’nde sulama kanalına düşerek kaybolan Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı’yı arama çalışmaları sürüyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan müdür yardımcısı 4 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamadı.
22 Ocak tarihinde 15 yaşındaki eski öğrencisiyle birlikte piknik yapmak için gittiği Kulak Mahallesi’nde sulama kanalına düşerek kaybolan Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı’yı arama çalışmaları sürüyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin 4 günden bu yana bölgede yaptığı çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, arama çalışmalarından henüz sonuç alamadıklarını, suyun çok çamurlu ve bulanık, ayrıca debisinin çok yüksek olduğunu belirterek, arama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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