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Kanala düşen otomobilde can pazarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 20:39 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Otomobilde bulunan karı koca sıkıştıkları yerden kurtarılırken, kanaldan itfaiye merdiveniyle çıkarılarak ambulansa taşındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi 474. Sokak’ta meydana gelen kazada 38 DF 678 plakalı Toyota marka otomobil, M.Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücü ile eşi A.Ç.’yi sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, itfaiye merdivenine bindirilerek kanalın dışına çıkarıldı. Yaralı A.Ç. ile M.Ç., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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