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Kanala düşen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 20:28 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düşen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası otomobilden çıkan aile fertleri, gözyaşı döktü.

Kanala düşen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattı

Hakan AKGÜN/KAVAK (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Kavak ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düşen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası otomobilden çıkan aile fertleri, gözyaşı döktü.
Kaza, akşam saatlerinde Kavak ilçesi Samsun-Kırıkkale yolunda meydana geldi. Samsun'dan Kırıklareli'ye giden Naim Karadeniz yönetimindeki 39 EE 804 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı şeritte ilerleyen başka bir otomobile çarpamamak için manevra yaptı Naim Karadeniz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle savrularak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada, kanala düşen otomobildeki aile fertleri, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şokunu yaşayan aile üyeleri, gözyaşı döktü. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri aileyi sakinleştirdi. Kanala düşen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kanala düşen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattıKanala düşen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattıKanala düşen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattıKanala düşen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattı

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