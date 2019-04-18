HABER

Kanala düşen otomobilin parçasının isabet ettiği kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Kanala düşen otomobilin parçasının isabet ettiği kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kişi, kanala düşen otomobil parçasının kafasına isabet emesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saray ilçesine seyir halinde olan Bayram Yalçın idaresindeki 59 UJ 168 plakalı otomobil, Kapaklı ilçesi çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki araca çarptı. Daha sonra yoldan çıkan otomobil, kanala yuvarlandı.

Bu sırada kazanın olduğu alana yakın yerde çalışan elektrikçi çırağı Muhammet Demir, otomobilden fırlayan bir parçanın kafasına isabet etmesi üzerine yaralandı.

Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

PARTNERTürkler en çok bu ülkeyi sevdiTürkler en çok bu ülkeyi sevdi
Bolu’da, belediye işçilerinin yerinin değiştirilmesi protesto edildiBolu’da, belediye işçilerinin yerinin değiştirilmesi protesto edildi
Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kapaklı Kaza Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.