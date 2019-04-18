Kanala düşen otomobilin parçasının isabet ettiği kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kişi, kanala düşen otomobil parçasının kafasına isabet emesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saray ilçesine seyir halinde olan Bayram Yalçın idaresindeki 59 UJ 168 plakalı otomobil, Kapaklı ilçesi çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki araca çarptı. Daha sonra yoldan çıkan otomobil, kanala yuvarlandı.

Bu sırada kazanın olduğu alana yakın yerde çalışan elektrikçi çırağı Muhammet Demir, otomobilden fırlayan bir parçanın kafasına isabet etmesi üzerine yaralandı.

Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

