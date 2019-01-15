HABER

Kanala düşen otomobilin üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 04:21 | Son Güncelleme

Adana'da iki aracın çarpışmasının ardından sulama kanalına düşen otomobilde bulunan kişi, aracın üstüne çıkarak boğulmaktan kurtuldu - Kazayı yara almadan atlatan ve bulunduğu yerde mahsur kalan kişi, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak önlem amacıyla hastaneye götürüldü

Adana'da kaza yaptıktan sonra sulama kanalına düşen aracın üstüne çıkarak yardım isteyen kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 P 1344 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kanal Kıyı Boyu Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği noktada Fatih M.A'nın kullandığı 01 BTU 76 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına devrildi.

Kaza sonrası kanala düşen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Aynı araçta bulunan Mehmet Çağrı Coşkun ise sürüklenen otomobilin üstüne çıkarak suda boğulmaktan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin demir parmaklıklar nedeniyle kanala girememesi nedeniyle kaza yerine merdivenli itfaiye aracı gönderildi.

Merdivenli itfaiye aracının sepetine binen itfaiyeciler, Coşkun'u yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden aldı.

Kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilen Mehmet Çağrı Coşkun, önlem amacıyla sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
152 hakim ve savcı birinci dereceye yükseltildi152 hakim ve savcı birinci dereceye yükseltildi
İstanbul'da korkunç kaza! Aracının içinde sıkışarak can verdi!İstanbul'da korkunç kaza! Aracının içinde sıkışarak can verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana itfaiye Kaza mahsur kalma sulama kanalı trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

Süper Lig ekibinden 3 transfer birden!

Süper Lig ekibinden 3 transfer birden!

Barışma sonrası Aslı Enver'den radikal karar

Barışma sonrası Aslı Enver'den radikal karar

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esnaf daha fazla dayanamadı! Herkesin gözleri önünde öyle bir şey yaptı ki!

Yaptığını gören esnaf daha fazla dayanamadı!

152 hakim ve savcı birinci dereceye yükseltildi

152 hakim ve savcı birinci dereceye yükseltildi

İstanbul'da korkunç kaza! Aracının içinde sıkışarak can verdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Aracının içinde sıkışarak can verdi!

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında flaş gelişme

FETÖ'nün TSK soruşturmasında gelişme

Genç kızlar öfkeden deliye döndü! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Genç kızları öfkeden deliye döndüren olay!

14 Kasım On numara çekiliş sonuçları

14 Kasım On numara çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.