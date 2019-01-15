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Kanala düşen otomobilin üzerinde kurtarılmayı bekledi! Aracın sürücüsü ise bu sırada...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 07:46 | Son Güncelleme

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki aracın çarpışmasının ardından sulama kanalına düşen otomobilde bulunan kişi arabanın üzerinde kurtarılmayı bekledi. Kazayı yara almadan atlatan kişi, arabanın üzerinde mahsur kalınca yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtarılabildi.

Kurtarıldıktan sonra önlem amaçlı hastaneye de götürülen kişi, itfaiye ekiplerinin parmaklıklar nedeniyle kanala girememesi sonucu merdivenli itfaiye aracıyla kurtarılabildi. Genç adam kurtarılmayı beklerken olay yerinden kaçan sürücünün arkadaşını yalnız bırakması ise polisleri alarma geçirdi.

Adana'da kaza yaptıktan sonra sulama kanalına düşen aracın üstüne çıkarak yardım isteyen kişi kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 P 1344 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kanal Kıyı Boyu Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği noktada Fatih M.A'nın kullandığı 01 BTU 76 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına devrildi.
Kaza sonrası kanala düşen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Aynı araçta bulunan Mehmet Çağrı Coşkun ise sürüklenen otomobilin üstüne çıkarak suda boğulmaktan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin demir parmaklıklar nedeniyle kanala girememesi nedeniyle kaza yerine merdivenli itfaiye aracı gönderildi. Merdivenli itfaiye aracının sepetine binen itfaiyeciler, Coşkun'u yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden aldı.
Kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilen Mehmet Çağrı Coşkun, önlem amacıyla sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.
Polis olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan sulama kanalı

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