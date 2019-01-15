Kanala düşen otomobilin üzerinde kurtarılmayı bekledi! Aracın sürücüsü ise bu sırada...

Kurtarıldıktan sonra önlem amaçlı hastaneye de götürülen kişi, itfaiye ekiplerinin parmaklıklar nedeniyle kanala girememesi sonucu merdivenli itfaiye aracıyla kurtarılabildi. Genç adam kurtarılmayı beklerken olay yerinden kaçan sürücünün arkadaşını yalnız bırakması ise polisleri alarma geçirdi.

Adana'da kaza yaptıktan sonra sulama kanalına düşen aracın üstüne çıkarak yardım isteyen kişi kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 P 1344 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kanal Kıyı Boyu Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği noktada Fatih M.A'nın kullandığı 01 BTU 76 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına devrildi.