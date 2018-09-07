Kanala düşen traktörün altında kalan çocuk öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, sulama kanalına düşen traktörün altında kalan Veysel Özyaman (11) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Bolu merkezine bağlı Bahçeköy'de meydana geldi. Ailesine ait traktörü izinsiz olarak alan Veysel Özyaman'ın kullandığı 14 EA 865 plakalı traktör, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Veysel Özyaman traktörün üzerinden savrulup yere düştü. Daha sonra traktör çocuğun üzerinden geçtikten sonra kanalın içinde sıkışarak durdu. Kazayı görenlerin aramasıyla olay yerine gelen 112 Acil ekipleri ağır yaralı olan çocuğu ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Özyaman burada, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!
Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!
ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var
Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'
Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması
Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
Marilyn Monroe'nun evlililik sırları
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum