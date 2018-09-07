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Kanala düşen traktörün altında kalan çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 18:49 | Son Güncelleme

BOLU'da, sulama kanalına düşen traktörün altında kalan Veysel Özyaman (11) yaşamını yitirdi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, sulama kanalına düşen traktörün altında kalan Veysel Özyaman (11) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bolu merkezine bağlı Bahçeköy'de meydana geldi. Ailesine ait traktörü izinsiz olarak alan Veysel Özyaman'ın kullandığı 14 EA 865 plakalı traktör, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Veysel Özyaman traktörün üzerinden savrulup yere düştü. Daha sonra traktör çocuğun üzerinden geçtikten sonra kanalın içinde sıkışarak durdu. Kazayı görenlerin aramasıyla olay yerine gelen 112 Acil ekipleri ağır yaralı olan çocuğu ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Özyaman burada, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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