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Kanala düşüp boğuldu, kurtarmak isteyen arkadaşı yoğun bakımda

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, ellerini yıkamak için sulama kanalına eğilen Ali Şahin (16), suya düşerek, boğuldu.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, ellerini yıkamak için sulama kanalına eğilen Ali Şahin (16), suya düşerek, boğuldu. Arkadaşı düşerken, kurtarmak amacıyla suya atlayan Memduh Hançer (16) ise boğulma tehlikesi geçirip, hastanenin yoğun bakımında tedaviye alındı. Olay, sabah saatlerinde, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencileri Ali Şahin ve Memduh Şahin, arkadaşlarıyla sulama kanalı çevresinde gezintiye çıktı. Gezi sırasında Şahin, kanalı kapatan demir korkuluklardan atlayarak, ellerini yıkamak için suya eğildi. Bir anda dengesini kaybeden Şahin, sulama kanalına düştü. Suda çırpınan arkadaşını kurtarmak isteyen Memduh Hançer de peşinden kanala atladı. Bir süre sonra liseliler, sulama kanalından gözden kayboldu. Bu anları gören arkadaşları ise telaşla polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, suda bulunup, çıkarılan çocuklara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ali Şahin ve Memduh Şahin, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklardan Ali Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Memduh Hançer ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Acı haberle hastaneye gelen çocukların yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Ali Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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