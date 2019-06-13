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Kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

ADANA’da sıcaktan bunalan iki genç, uçlarını yaya geçidine bağladıkları çarşaflarla kurdukları hamaklarda, su kanalında serinlemeye çalıştı.

Kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da sıcaktan bunalan iki genç, uçlarını yaya geçidine bağladıkları çarşaflarla kurdukları hamaklarda, su kanalında serinlemeye çalıştı.
​Merkez Seyhan ilçesinde iki genç, artan sıcaklıklardan bunalınca caddeden geçen su kanalına beyaz çarşaflarla hamak kurdu. Çarşafın uçlarını üst geçide bağlayıp, kanala sarkan hamağın içine uzanan gençler, suda serinlemeye çalıştı. Tehlikeye aldırış etmeyen gençlerin hamak kurduğu noktada belediyenin 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelası dikkat çekti.
Şoke olan çevre sakinlerinin uyarılarına aldırış etmeyen gençler, gülerek hamakta suyun içerisinde sırt üstü yatıp, serinledi.

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