HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle sulama kanalına uçtu.

Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle sulama kanalına uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza Yayla Mahallesi Aşık Veysel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hüseyin Belen’in kullandığı 07 LR 728 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerleri aşıp sulama kanalına uçtu.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan araç sürücüsü Hüseyin Belen kazayı yara almadan atlatırken, olay yerindeki vatandaşlar, dikkatsiz sürücüler yüzünden kanala her gün araç uçtuğunu belirterek, yetkililerden en azından yolda bazı yerlere set koymak suretiyle araçların hızlı gitmelerinin önüne geçilmesini istedi.

Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklamaBeklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD, Elazığ depremi sonrası toplanan yardım miktarını açıkladı

AFAD, toplanan yardım miktarını açıkladı

Son dakika! Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

Dev operasyon başladı! 780 personel katılıyor

Antalya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın!

Yolcu otobüsünde can pazarı! Ölümden döndüler

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: 8’e yakın deprem üretebilir

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama

Kuyruğu kesilmiş haldeki ölü yunus sahile vurdu

Kuyruğu kesilmiş ölü yunus sahile vurdu

Şile’de 1 yıl önce karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi

Aradan 1 yıl geçti! İşte son hali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.