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Kanala uçan otomobilde hayatını kaybeden 2 üniversiteli arkadaş yan yana toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde kaza geçiren ve hayatını kaybeden 2 üniversite öğrencisi arkadaş Tugay Gebeş (20) ve Mustafa Uğurcan Sarı (20) son yolculuğuna uğurlandı.

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde kaza geçiren ve hayatını kaybeden 2 üniversite öğrencisi arkadaş Tugay Gebeş (20) ve Mustafa Uğurcan Sarı (20) son yolculuğuna uğurlandı. Dalyan Kanalı'na uçan otomobilde hayatını kaybeden arkadaşlar yan yana toprağa verildi.

AYNI ARAÇTA BULUNAN ABLA GÖZDE GEBEŞ, HAFİF YARALANDI

Kaza, dün (pazar) saat 04.00 sıralarında, Dalyan Mahallesi Maraş Caddesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Tugay Gebeş'in kullandığı 48 R 582 plakalı otomobil, Dalyan Kanalı'na uçtu. Otomobil sürücüsü Gebeş (20) ile aynı üniversitede öğrenci olan arkadaşı Mustafa Uğurcan Sarı (20) yaşamını yitirdi. Gebeş'in hafif sıyrıklarla kurtulan ablası Gözde Gebeş (25) ise otomobilden son anda kendi imkanıyla çıkmayı başardı. Kazada yaşamını yitiren Sarı'nın Süper Amatör Lig'de mücadele eden Dalaman Belediyespor'da futbol oynadığı, Gebeş'in ise Ortaca'daki bir spor salonunda spor hocalığı yaptığı öğrenildi.

Ölen gençlerden Tugay Gebeş'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundan alınarak, Ekşilik Mahallesindeki evine getirildi. Mustafa Uğurcan Sarı'nın cenazesi ise Çaylı Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Hayatını kaybeden gençlerin evlerinin önünde helallik alınmasının ardından her iki cenaze de Cumhuriyet Mahallesi Burunucu Mezarlığı'na getirildi. Burada, Ortaca Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karaçelik'in de katıldığı cenaze namazı sonrası gençler, yan yana toprağa verildi. Cenaze töreninde Mustafa Uğurcan Sarı'nın babası Hüseyin Sarı ile Tugay Gebeş'in babası Ali Gebeş gözyaşı döktü. Ali Gebeş'in "Sen benim toprağımı atacaktın, şimdi ben senin toprağını atıyorum" sözleri yürekleri burktu.

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