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Kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

BURSA'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra kanala uçan otomobilin sürücüsü Emrah Akın (46), yaralandı.  Kaza, Bursa- Yalova karayolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra kanala uçan otomobilin sürücüsü Emrah Akın (46), yaralandı.
Kaza, Bursa- Yalova karayolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa yönüne giden Emrah Akın yönetimindeki 16 AAB 548 otomobil, kontrolden çıkıp bariyere çarptı, yaklaşık 100 metre sürüklenerek su kanalına uçtu. Kazada, yaralanan Akın'ın yardımına yoldan geçen diğer sürücüler yetişti. Araçtan çıkarılan Emrah Akın, çağırılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandıKanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandıKanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandıKanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

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