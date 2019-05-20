Kanalda bulunan cesetle ilgili şok detay

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında cesedi bulunan Mustafa Şahap’ın, eşinin sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Ortaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 13 Mayıs günü sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, cesedi kanaldan çıkardı. Yapılan parmak izi incelemesinden cesedin, eşi tarafından bir gün önce kayıp şikayetinde bulunulan Mustafa Şahap’a ait olduğunu belirlenmişti. Yapılan inceleme sonucunda 2 çocuk babası Şahap’ın başına sert cisimle vurulduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Şahap’ın öldürüldüğü belirlenirken, son olarak İlhan D. ve Sabri G. ile görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Güvenlik güçleri, Şahap’ın eşi Esma’nın, kocasıyla son görülen 2 kişiden İlhan D. ile ilişki yaşadığını da belirledi. Esma Şahap, İlhan D. ve Sabri G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Taşla başına vurup sulama kanalına atmış

Şüphelilerden Sabri G., sorgusunda kent merkezinde çekicilik yapan Mustafa Şahap’ın motosikletinin çalındığını öğrendiğini belirterek, kendisine 750 lira karşılığında motosikletinin yerini bildirebileceğini söylediğini iddia etti. Sabri G., sorgusunun devamında, “Bu konuşmayı duyan İlhan D., Mustafa ile aracı olacağını söyledi. Sahur vakti Mustafa’yı aradı ve otomobille evinden alarak sulama kanalı yanına geldik. Kanal kenarında İlhan, taşla Mustafa’nın başına vurdu ve kanala attı. Ben yardım etmek isteyince de beni engelledi. Sonrasında da korktuğum için kimseye bunu anlatamadım" dedi.