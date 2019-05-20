Kanalda cesedi bulunan kişi cinayete kurban gitmiş

Şanlıurfa'da Akçakale ilçesinde sulama kanalında cesedi bulunan kişinin, cinayete kurban gittiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, 13 Mayıs'ta Ortaören Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında cesedi bulunan Mustafa Ş'nin (28), başına taşla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Mustafa Ş'nin en son İ.D. ve S.G. ile görüldüğünü tespit eden ekipler, maktulun eşi E.Ş'nin de İ.D ile gönül ilişkisi olduğunu, olaydan önce ve olay sırasında telefonla görüştüklerini belirledi.

Ekipler, cinayet şüphelisi olarak İ.D, S.G. ve E.Ş'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.D. ve E.Ş. tutuklandı. S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

