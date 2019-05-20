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Kanalda cesedi bulundu, eşinin sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 13:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında cesedi bulunan Mustafa Şahap'ın (28), eşinin sevgili tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kanalda cesedi bulundu, eşinin sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında cesedi bulunan Mustafa Şahap'ın (28), eşinin sevgili tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Akçakale'nin Ortaören Mahallesi yakınlarında 13 Mayıs günü sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, cesedi kanaldan çıkardı. Yapılan parmak izi incelemesinden cesedin, eşi tarafından bir gün önce kayıp şikayetinde bulunulan Mustafa Şahap’a ait olduğunu belirlendi. Detaylı inceleme sonucunda 2 çocuk babası Şahap'ın başına sert cisimle vurulduğu belirlendi. Şahap'ın cinayete kurban gitmesinden şüphelenen jandarma, soruşturmayı bu yönde yoğunlaştırdı. Yapılan araştırmada Şahap'ın öldürüldüğü belirlenirken, son olarak İlhan Dağlı ve Sabri G. ile görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Güvenlik güçleri Şahap'ın eşi Esma'nın, kocasıyla son görülen 2 kişiden İlhan Dağlı ile ilişki yaşadığını da belirledi.
BAŞINA TAŞLA VURUP KANALA ATTI
Bunun üzerine Esma Şahap, İlhan Dağlı, Sabri G., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerden Sabri G., sorgusunda kent merkezinde çekicilik yapan Mustafa Şahap'ın motosikletinin çalındığını öğrendiğini belirterek, "Ben 750 lira karşılığında motosikletin yerini bildiğimi ve nerede olduğunu söyleyeceğimi konuştum. Bu konuşmayı duyan İlhan Dağlı, Mustafa ile aracı olacağını söyledi. Sahur vakti Mustafa'yı aradı ve otomobille evinden alarak sulama kanalı yanına geldik. Kanal kenarında İlhan, taşla Mustafa'nın başına vurdu ve kanala attı. Ben yardım etmek isteyince de beni engelledi. Sonrasında da korktuğum için kimseyi bunu anlatamadım" dedi.
SEVGİLİSİNE 'KURTULDUK' DEMİŞ
Sabri G., ayrıca başına taşla vurulan Mustafa Şahap'ın kanalda akıntıya kapılarak gözden kaybolmasının ardından İlhan Dağlı'nın sevgilisi olan Esma Şahap'ı arayarak, "kurtulduk" dediğini söyledi. Telefon kayıtları üzerinden yapılan incelemede, İlhan Dağlı ile Esma Şahap'ın olay sırasında görüştükleri de saptandı. İlhan Dağlı ise olay günü aracılık ederek Sabri G. ile Mustafa Şahap'ı buluşturduğunu savundu. Kanal kenarında Sabri G.'nin, tartıştığı Şahap'ı öldürdüğünü öne sürdü. Esma Şahap ile ilişkisini doğrulayan Dağlı, 'kurtulduk' şeklindeki söylemini ise hatırlamadığını ifade etti.
İKİ TUTUKLAMA
Esma Şahap ise ifadesinde sanıklardan İlhan Dağlı ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu doğruladı. Psikolojisi bozulduğu sırada sevgilisine eşinden kurtulmak istediğini söylemiş olabileceğini belirten Şahap, "Olay günü İlhan'ı aradığım doğrudur. Her zamanki rutin konuşma için aradım. O sırada 'kurtulduk' şeklinde bir kelime geçti ama ne olduğunu anlamadım. Olayla benim bir ilgim yoktur" dedi.
Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sabri G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İlhan Dağlı ile Esma Şahap ise ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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