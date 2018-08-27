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Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin anne ve ablasının feryatları

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Afganistan uyruklu Rami Keberi (10), akıntıya kapılıp, gözden kayboldu.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Afganistan uyruklu Rami Keberi (10), akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Bulunması için suda arama çalışması başlatılan küçük çocuğun anne ve ablası, kanal kenarında demirlere tutunup, feryat ederek, sinir krizi geçirdi. Olay, sabah saatlerinde, Ege Bağatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Afgan Rami Kebiri, iddiaya göre, serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Yüzmeye başlayan Kebiri, bir süre sonra akıntıya kapılıp, sürüklenerek, gözden kayboldu. Küçük çocuğun akıntıya kapıldığını görenler, polise ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CANKUR ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, suda arama çalışması başlattı. Bu sırada Rami'nin suda kaybolduğunu öğrenen Keberi ailesi, olay yerine koştu. Sulama kanalı kenarındaki demir bariyerlere tutunarak, gözyaşı döken Rami'nin annesi Uveyda ve ablası Vahide Keberi'nin feryatları yürek dağladı. Arama çalışmalarını izlerken, sinir krizi geçiren anne- kıza, sağlık görevlileri müdahale etti. Afgan Rami Keberi'nin bulunması için sulama kanalında arama çalışması sürdürülüyor.

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Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin anne ve ablasının feryatlarıKanalda kaybolan Afgan Rami'nin anne ve ablasının feryatları
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