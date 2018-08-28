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Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin anne ve ablasının feryatları (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 01:44 | Son Güncelleme

CESEDİ 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Adana'da sulama kanalında akıntıya kalıp, kaybolan Afganistan uyruklu Rami Keberi'in (18) cesedi, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağında ailesi ve komşuları tarafından bulundu.

Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin anne ve ablasının feryatları (2)

CESEDİ 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Adana'da sulama kanalında akıntıya kalıp, kaybolan Afganistan uyruklu Rami Keberi'in (18) cesedi, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağında ailesi ve komşuları tarafından bulundu.
Atakent Mahallesi'nde suya girdiği belirtilen Keberi'nin cesedi, kanala verilen suyun kesilmesiyle ortaya çıktı. Afgan gencin cesedini babası Muhammed Zaman Keberi ve komşuları, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağındaki Alihocalı Mahallesi'nde buldu. Oğlunun cesedi başında gözyaşı döken baba Muhammed Zaman Keberi, üzüntüden baygınlık geçirdi. Vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan baba Keberi'ye sağlık görevlileri müdahale etti.
1 AY ÖNCE GELMİŞLER
Afganistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 1 ay önce geldikleri öğrenilen Keberi ailesinin, olayın yaşandığı günün sabahında Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kimliklerini yeni aldıkları ortaya çıktı.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Afgan gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin anne ve ablasının feryatları (2)Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin anne ve ablasının feryatları (2)Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin anne ve ablasının feryatları (2)Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin anne ve ablasının feryatları (2)

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