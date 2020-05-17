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Kanalda susuz kalan 3 ton inci kefali böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

Van'da, Erçek Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan göç ederek yumurtalarını bırakmak üzere sulanan tarlaların suyunun doldurduğu kanala gelen ve burada ölmek üzere olan 3 ton inci kefali balığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak, başka alanlara taşınırken, kanaldan 150 kilo balık ölü ise olarak çıkarıldı.

Van Gölü'ndeki tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu sürede avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece- gündüz denetim yapıyor. Karadan ve havadan yapılan denetimlerde, kaçak avcılar anında yakalanıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi'nden çiftçilerin suladığı tarlalardan gelen suyun, Erçek Gölü'ne dökülen kanala dolması üzerine, gölde bulunan balıklar yumurtalarını bırakmak için bu kanala göç etti. Kanal suyunun kesilmesi üzerine ölmek üzerine olan balıkları fark eden mahalle sakinleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube ekipleri, kanalda sıkışan ve ölmek üzerine olan 3 ton canlı balığı kurtararak, başka alandaki tatlı suya taşıdı. Ekipler, kanaldan 150 kilo da ölü balık çıkardı.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, VASKİ Genel Müdürünü arayarak balıkların göç güzergahı olan kanala koruge boruları döşenmesi istedi. Bölgede yapılan incelemede, zeminin düz olması nedeniyle buna uygun olmadığı kararına varıldı.
Görentaş, daha sonra Büyükşehir ve İpekyolu Belediyelerini arayarak, çözüm bulunması için yardım istedi. Bunun üzerine, 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte, balıkların ölmemesi için kanalın girişine mazgal bırakılacağı belirtildi.

(DHA)

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