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Kanaldaki cesedi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

ADANA'da vatandaşlar, sulama kanalında sürüklenen kadın cesedini, cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Kanaldaki cesedi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da vatandaşlar, sulama kanalında sürüklenen kadın cesedini, cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Olay, sabah saatlerinde Seyhan İlçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kadın cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen su altı ekipler, sürüklenen kadın cesedini sudan çıkardı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar kanal kenarına koşarak cep telefonlarıyla olayı görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bir vatandaş ise, gazetecilere "Bu yaşananları bende sizin gibi görüntüleyip, sosyal medyadaki takipçilerimde paşlaşıyorum" dedi. Polis ekipleri ise, toplanan kalabalığı çevreden uzaklaştırdı. Polis, kadının kimliğini araştıyor.

FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ

Kanaldaki cesedi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştılarKanaldaki cesedi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştılarKanaldaki cesedi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştılarKanaldaki cesedi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştılar

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