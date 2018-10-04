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Kanaldaki cesedi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştılar (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

KİMLİĞİ BELİRLENDİ Adana'da sulama kanalında bulunan kadın cesedinin Ayşe Tırpan (58) ati olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Adana'da sulama kanalında bulunan kadın cesedinin Ayşe Tırpan (58) ati olduğu belirlendi. 2 gün önce evden ayrılan Tırpan'ın yakınlarının polise giderek kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi. Adli Tıp Morguna götürülen Tırpan'ın kesin ölümü sebebinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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