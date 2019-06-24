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Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğlen saatlerinde, 150 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Şehitler Camii'ne öğle namazını kılmak için gidenler, yandaki apartmanın bodrum katından kedi sesi geldiğini fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yavru kedinin apartmanın kanalizasyon gider borularına sıkıştığını tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, önce boruların üzerindeki betonu kırdı daha sonra borunun belirli kısımlarını da kırarak yavru kediye ulaştı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedinin bakımını, apartman sakinlerinin üstleneceği bildirildi.

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Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıKanalizasyon borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıKanalizasyon borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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