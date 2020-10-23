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Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da girdiği kanalizasyon borusunun içinde sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Şuhut’ta Organize Sanayi Bölgesi Ç bölümünde bulunan bir kanalizasyon içindeki boruya sıkışan yavru köpeğin imdadına Şuhut Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti.

Afyonkarahisar’da girdiği kanalizasyon borusunun içinde sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şuhut’ta Organize Sanayi Bölgesi Ç bölümünde bulunan bir kanalizasyon içindeki boruya sıkışan yavru köpeğin imdadına Şuhut Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Organize Sanayi Bölgesindeki esnaflar kanalizasyon borusundan yavru köpek sesi geldiğini duydu. Durumu acil bir şekilde Şuhut İtfaiye Amirliği’ne bildiren esnaflar yardım istedi. Durumu öğrenen itfaiye ekipleri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kanalizasyon borusunda sıkışan köpeği kurtardı.

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