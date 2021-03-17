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Kanalizasyon borusunun altında kalan işçi öldü

17.03.2021 19:33 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te yapımı devam eden bir okulun inşaat bahçesinde döşenen beton kanalizasyon borusunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi, Oruç Reis sokak yapımı devam eden Turizm Uygulama Oteli inşaatının bahçesinde meydana geldi.

Gaziantep’te yapımı devam eden bir okulun inşaat bahçesinde döşenen beton kanalizasyon borusunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi, Oruç Reis sokak yapımı devam eden Turizm Uygulama Oteli inşaatının bahçesinde meydana geldi. İnşaatın kanalizasyon borusunu döşeyen 7 çocuk babası 52 yaşındaki Reşat Aday, çöken kanalizasyon borusunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kanalizasyon borusunun altında kalan işçi için itfaiye ve 112 sağlık ekipleri seferber oldu. Borunun altından çıkartılan işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. Aday’ın cenazesi Nizip devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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